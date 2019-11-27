«На гранит деньги есть, а на больницы нет?» – екатеринбургские депутаты отказались утверждать бюджет-2020 на здравоохранение

В гордуме Екатеринбурга еще одна профильная комиссия отказалась принимать проект бюджета на 2020 год. Депутаты остались недовольны значительным сокращением расходов на здравоохранение – в общей сложности на 800 миллионов рублей. Народные избранники предлагают перенаправить деньги с других, по их мнению, менее значимых разделов бюджета. Например, убрать часть финансирования с медиахолдинга «Город» и добавить средств на нужды больниц.

«В 2019 году бюджет здравоохранения составил 1,9 миллиарда рублей, в 2020 году предлагается только 1,1 миллиарда. Я такого падения не припомню за последние семь лет. Да, депутаты не могут повлиять на финансирование медицины из ТФОМС из федерального бюджета. Но в наших силах повлиять на городские деньги и областные трансферты. Возмутительно, когда на печать газет заложено 25 миллионов рублей, а на покупку новых автомобилей скорой помощи всего лишь 15 миллионов, хотя весь автопарк СМП нуждается в обновлении. С раздела СМИ можно смело убрать 50 миллионов – вот и будет 20 машин для скорой. То же самое с тротуарной плиткой», – прокомментировал «Новому Дню» итоги заседания депутат Константин Киселев. Голосование депутатов в комиссии было таким: три человека поддержали проект, пять выступили против или воздержались.

При этом корректировку бюджета-2019 депутаты приняли без возражений. По словам Киселева, в этом году мэрия добавила на здравоохранение еще 250 миллионов рублей, из них 160 миллионов были направлены из области и Федерации.

Отметим, что расходы на СМИ депутаты горячо обсуждали сегодня на комиссии по местному самоуправлению. Согласно документам, в 2020 году расходы на медиахолдинг вырастут с 104 до 123 миллионов рублей, но в думе считают их неэффективными и попросту бесполезными. Тем не менее, со скрипом (с перевесом в один голос) депутаты приняли бюджет по разделам «СМИ», «Культура» и «Общегосударственные вопросы». Комиссия по образованию также одобрила свою часть бюджета – по финансированию школ, детских садов, молодежной политики и спорта в 2020 году.

На сегодняшний день проект бюджета отказались принимать четыре профильные комиссии: по городскому хозяйству, по экономическому развитию, по безопасности и по здравоохранению. Завтра, 28 ноября, бюджетная комиссия рассмотрит все заключения и примет решение – выносить бюджет в первое чтение на думу или нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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