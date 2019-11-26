Комиссия ЕГД вновь отклонила проект бюджета города – теперь есть претензии к расходной части

Члены комиссии по безопасности гордумы Екатеринбурга отклонили сегодня корректировку бюджета 2019 года и не приняли проект бюджета-2020 по профильным расходам. В частности, депутаты остались недовольны расходами на подразделы «Национальная экономика», «Пожарная безопасность», «Охрана окружающей среды».

Среди претензий было то, что мэрия не успела выполнить работы, запланированные на текущий год. К примеру, до сих пор в поселке Шабровский не было построено пожарное депо и пожарный водоем «по техническим причинам». Как объяснили чиновники, возникла проблема из-за статуса земельного участка, где был проложен газопровод без ведома администрации города. Из-за этого проект депо пришлось переделывать. Председатель бюджетной комиссии ЕГД Елена Бондаренко заявила, что такая ситуация по финансированию объектов в отдаленных районах Екатеринбурга повторялась не единожды – сначала мэрия закладывает деньги в бюджете, а в конце года перенаправляет их на другие цели.

Протестное голосование депутатов по корректировке удивило даже председателя комиссии Сергея Воронина. При обсуждении проекта бюджета-2020 он предложил коллегам активно задавать вопросы по документу, а не молчаливо голосовать против. «У нас нет вопросов, но есть претензии», – отметил Владимир Стругов. В итоге, за бюджет проголосовало только два депутата из четырех членов комиссии, а для принятия требуется большинство.

Елена Бондаренко, председатель бюджетной комиссии ЕГД, пояснила «Новому Дню», что расходная часть бюджета, которую сегодня не приняли депутаты, все равно будет рассмотрена на заседании бюджетной комиссии в пятницу. Депутаты снова заслушают доклад сотрудников финансового блока мэрии и примут к сведению мнение профильной комиссии. Бондаренко отметила, что впервые сталкивается с блокировкой бюджета в комиссиях, но уверена, что дума примет финансовый документ до конца года. Напомним, последнее заседание ЕГД в 2019 году запланировано на 17 декабря. Однако, в аппарате не исключают и внеочередные заседания, если бюджетный процесс затянется.

Ранее, как уже сообщал «Новый День» депутаты отказались принимать доходную часть бюджета. 21 ноября состоялось совместное заседание двух комиссий гордумы: по бюджету и по муниципальной собственности. Камнем преткновения стал вопрос о доходности МУПов. Члены бюджетной комиссии вопрос поддержали, те же, кто входит в комиссию по муниципальной собственности, – нет. Представители КПРФ и ЛДПР голосовали против, эсеры воздержались.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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