В гордуме отклонили доходную часть проекта бюджета Екатеринбурга

С принятием бюджета Екатеринбурга на следующий год уже начались проблемы. Сегодня члены профильных комиссий должны были проголосовать по вопросу доходной части. Однако депутаты выступили против.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», споры народных избранников начались из-за доходов МУПов. Роман Ступников попросил уточнить, сколько денег город получит от муниципальных предприятий, в частности, от Гортранса. Оказалось, что от этого предприятия доходов не будет вообще, только убытки. Ольга Сысолятина, и.о. начальника департамента финансов администрации города попыталась объяснить, что МУПы работают как коммерческие предприятия, то есть они сначала платят все налоги, которые поступают в бюджет, а потом из остатка решается, есть ли у них доход. Ступников не согласился: «У наших МУПов есть прямые частные конкуренты. У Гортранса его конкуренты, они работают с теми же тарифами, и они как коммерческие предприятия зарабатывают прибыль. Почему у нас аналогичные предприятия, которые спонсируются из бюджета, не зарабатывают? К тому же мы МУПу даем автобусы в лизинг, а частник покупает сам. Если мы частнику дадим лизинг, он проезд на 10 рублей снизит», – сказал депутат и анонсировал создание рабочей группы, которая разобралась бы с деятельностью МУПов.

После небольшого и не слишком активного спора перешли к голосованию. Сегодня было совместное заседание двух комиссий: по бюджету и по муниципальной собственности. Первая часть депутатов вопрос поддержала, те же, кто входит в комиссию по муниципальной собственности, – нет. Представители КПРФ и ЛДПР голосовали против, эсеры воздержались. Такое голосование удивило даже самих народных избранников. Елена Дерягина, к примеру, предложила сделать перерыв, собраться через пару минут и переголосовать. Ее идею отвергли. В случае совместных заседаний решение считается принятым, только если его приняли все комиссии. В связи с этим у депутатов появился вопрос, как теперь рассматривать расходную часть.

Председательствующая на совместном заседании Елена Бондаренко после заседания пояснила журналистам, что расходы обсуждать можно – для этого депутаты соберутся в следующий четверг. Для решения вопроса о доходах комиссия, вероятно, соберется еще раз. Она также отметила: не стоит считать, что депутаты полностью отклонили вопрос о доходной части: «Мы не не приняли. Мы не согласились по одной строчке, но принимаем же не по строчкам, а в сумме», – заявила она. Впрочем, Бондаренко признала: такое в гордуме происходит впервые, и четкого понимания всех формальностей нет, власти будут консультироваться с юристами.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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