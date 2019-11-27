Депутаты обвинили мэрию в трате бюджетных денег на выпуск «вредной» газеты

Еще одна профильная комиссия гордумы Екатеринбурга обвинила чиновников в неэффективных расходах и прямом нарушении воли народных избранников. Речь шла о теме, которую дума критиковала уже не раз – финансирование СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спор вспыхнул на заседании комиссии по МСУ, культурной и информационной политике и связям с общественностью, где предлагалось утвердить корректировки в бюджет 2019 года – именно по расходам на СМИ и культуру. Депутаты поинтересовались, кто принимал решение о выпуске газеты «Вестник пенсионера Екатеринбурга» и ее финансировании. «Александр Геннадьевич Высокинский говорит, что у каждой траты есть фамилия. Кто конкретно принимал решение?» – спросил депутат Константин Киселев.

Директор департамента информполитики мэрии Алексей Редин ответил, что проект был реализован администрацией в интересах жителей почтенного возраста, которых городские власти обязаны обеспечивать социально значимой информацией. Непосредственно изданием газеты, по его словам, занималось МАУ «Город».

Киселев продолжал настаивать, что его интересует эффективность потраченных на СМИ денег. «Вот 12-13 млн рублей потрачено на СМИ, на создание образа власти. Вот у нас проблема с расчетом налогов по кадастровой стоимости. Актуальный вопрос – дума сражается, администрация предлагает варианты. Мы что-либо увидели в СМИ, что для 70% этот налог уменьшился бы из-за того, что предлагает администрация? Таких публикаций нет. Более того, когда я анализирую, я могу сделать вывод: все эти публикации пошли не на пользу городу, они пошли во вред», – заявил Киселев.

Депутат Александр Караваев обратился к присутствовавшему на заседании главному федеральному инспектору Михаилу Кагану и предложил «вживую посмотреть, что у нас тут происходит»: «Три месяца назад мы обсуждали ровно эти же вопросы. В рамках непростого процесса согласования мы пришли к соглашению, которое официально зафиксировано. Первое – запрет на создание МАУ «Город», в связи с тем, что мы не подтверждали финансирование, которое сегодня тратится на печатные газеты, на их издание», – обвинил Караваев. По его словам, администрация согласилась с принятыми ранее решениями думы, а сегодня, на корректировке, она не скрывается, что да – создали газету и потратили, и «их даже не интересует мнение депутатов, которые запретили это делать».

Корректировку бюджета на 2019 год тем не менее комиссия приняла.

Но расходы на СМИ в 2020 году тоже вызвали споры. По проекту администрации на них запланировано 123 млн рублей. Депутат Дмитрий Сергин возмутился, что эта статья выросла со 104 млн по 2019 году. «Мы на бюджетников зарплату на 4% добавляем – учителям, воспитателям. А на СМИ 20% добавляем. В пять раз больше. В связи с чем такие глобальнейшие увеличения?» – заметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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