Мэрия Екатеринбурга планирует запустить канал на YouTube и продолжит печатать «Вестник пенсионера»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на пресс-конференции рассказал о планах по развитию городского медиахолдинга. Градоначальник заявил, что мэрия не откажется от выпуска печатной газеты для пенсионеров, хотя ранее издание сильно раскритиковали в думе.

«Со следующего года у нас бюджет на СМИ условно разделен на две группы – у нас будут контракты на информационное сопровождение Екатеринбургской городской думы и администрации города. Параллельно мы развиваем городское радио, и считаю, что у нас хорошие перспективы. Уже сделали ремонт в студии, оснастили оборудованием. Плюс нам нужна газета. Да, была дискуссия. Кто-то говорит, что сегодня все уже в интернете, и городу печатная газета не нужна. Мы опросили ветеранские организации, жителей города, выяснили, что потребность в газете есть. Сейчас будем принимать решение, как часто ее выпускать. На мой взгляд, формат должен быть такой – хороший городской еженедельник, с итогами, анализом событий и интервью. Я считаю, что это необходимо», – сообщил Высокинский. Чуть позже мэр добавил, что в планах администрации создать свой канал на YouTube, где городские чиновники будут давать комментарии.

Напомним, екатеринбургские депутаты этим летом заморозили траты на СМИ в корректировке бюджета 2019 года. Однако это не помешало мэрии сделать три выпуска печатной газеты «Вестник пенсионера», что вызвало скандал на одном из осенних заседаний думы. Депутаты назвали газету «вредной», «антипиаром» и указали на многочисленные ошибки в издании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.19

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