Счетная палата Екатеринбурга нашла нарушения в расходах мэрии на пиар-блок

Екатеринбургские депутаты раскритиковали отчет вице-мэра Екатерины Куземки, отвечающей за работу идеологического блока администрации города. Чиновница рассказала о деятельности департамента информационной политики, МАУ «Город» и МБУ «Радио Екатеринбург» – финансирование этих структур и ранее вызывало вопросы у народных избранников. По запросу думы муниципальная счетная палата провела проверку медиаотдела мэрии и обнаружила нарушения в использовании бюджетных средств на общую сумму 63,8 миллиона рублей. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

Как сообщил председатель счетной палаты Андрей Парунин, в течение 2018 и 2019 годов в муниципальную подпрограмму «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» неоднократно, в том числе неправомерно, вносились изменения по дополнительным мероприятиям. Но фактически они не были выполнены, и более 40 миллионов бюджетных ассигнований остались неиспользованными. Кроме того, МАУ «Город» во многом дублирует функции департамента информационной политики и имеет раздутый штат. К примеру, годовой план по освещению работы органов власти выполняют два штатных сотрудника медиаотдела всего за пять месяцев. Также счетная палата выявила 40 нарушений в сфере закупок на общую сумму 15,1 миллиона рублей. По итогам проверки к административной ответственности привлечен руководитель «Радио Екатеринбург», а также главные бухгалтеры ведомственных СМИ.

Екатерина Куземка пояснила, что ее департамент предоставил пояснения на каждое замечание счетной палаты, а заключения аудиторов носят «субъективный характер».

«Нам абсолютно нечего скрывать. То, что называется неэффективным использованием, на самом деле было экономией бюджета. Я горжусь своей работой. Даже при экономии 41 миллиона рублей мы не завалились ни по одному показателю нашей работы», – прокомментировала чиновница.

Впрочем, депутаты остались недовольны ее докладом и потребовали предоставить более подробную информацию о работе медиаблока. «Нас интересует не количество пресс-релизов и пресс-конференций, не тонны и километры пабликов, а их содержание. С тем отчетом, что нам представили, работать невозможно», – заявил Константин Киселев.

Его поддержал Дмитрий Сергин, назвав отчеты медиаотдела «потемкинскими деревнями».

«Я вчера пытался посмотреть на сайте администрации города интерактивную карту уборки улиц. Не работает там ничего. В отчете указано о создании мобильного приложения к 75-летию Победы. Не поленитесь, установите его. Там только одна презентационная картинка, и больше ничего – пустота. Вы говорите, что занимаетесь топонимикой. За последнее время вставали вопросы о наименовании улиц в честь поэтов Бориса Рыжего и Ильи Кормильцева, гениального генетика Тимофеева-Ресовского, и что было сделано? Никакой работы я не увидел», – перечислил депутат.

В итоге депутаты решили дождаться итогов проверки правоохранительных органов материалов счетной палаты и повторно заслушать доклад вице-мэра Куземки с учетом замечаний. Дата повторного обсуждения вопроса пока не назначена.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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