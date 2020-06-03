Мэрия Екатеринбурга сократила финансирование газет

Администрация Екатеринбурга сокращает расходы на собственный пиар и работу ведомственных СМИ. Этот раздел в бюджете на 2020 год урезан на 20,7 миллиона рублей – изменения сегодня одобрили депутаты комиссии по МСУ, передает корреспондент РИА «Новый День».

При этом, по данным финансового департамента, затраты на ТВ и радио «Город» выросли на 1 миллион рублей, а расходы на печатную продукцию сократились только на 400 тысяч рублей. В основном были секвестированы средства, заложенные на «другие вопросы в области СМИ». Руководитель департамента Анна Турунцева сообщила, что это вызвано оптимизацией бюджетных расходов.

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка в очередной раз заявила, что печатные газеты необходимо выпускать, так как их читают пенсионеры. Она подчеркнула, что ее подразделение не просит дополнительных денег и готово работать в условиях сокращения финансирования.

Чиновнице возразил депутат Константин Киселев. Он предложил убрать с раздела еще 56 миллионов, которые, по его мнению, тратятся на выпуск газеты «Вечерний Екатеринбург».

«Два номера, что я видел, можно назвать «братскими могилами». Там по 50 фотографий и 50 упоминаний фамилий одних и тех же людей. Там нет полезной информации для пенсионеров. Пожилым людям, которые, как вы говорите, не пользуются интернетом, предлагается посетить виртуальный музей. Это что такое? И я видел, что в гардеробе администрации стопками лежат эти газеты, лежат уже неделями. Кто несет за это ответственность?» – заявил Киселев.

Екатерина Куземка в ответ предложила сделать в думе презентацию работы идеологического блока мэрии. С ней согласились другие народные избранники. Александр Колесников заметил, что первый номер «Вечернего Екатеринбурга» действительно «был смешным», но последующие выпуски газеты уже содержали полезную информацию о коронавирусе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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