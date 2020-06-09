Екатеринбургская дума приняла «коронавирусные» поправки в бюджет

Екатеринбургская дума почти в полном составе одобрила изменения городского бюджета на 2020 год, которые учитывают экономические последствия от пандемии Covid-19. Против корректировки выступил только один депутат – Константин Киселев, заявив, что поправки утверждаются «без стратегии».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», параметры скорректированного бюджета выглядят так: доходы 48,2 миллиардов рублей (+808,5 миллионов рублей), расходы 51,6 миллиардов рублей (+2,3 миллиардов рублей), дефицит 3,3 миллиарда рублей (+1,5 миллиарда рублей).

При этом собственные потери города составят более 3 миллиардов рублей, в частности, это выпадающие доходы от отсрочки арендных платежей и налоговых послаблений. Окончательная сумма недополученной прибыли станет известна к концу года, отмечают финансисты мэрии. Собственные траты город также сокращает. Например, под нож пошли расходы на печатную продукцию, которая и раньше вызывала критику депутатов.

Увеличение параметров казны произошло за счет федеральных и бюджетных вливаний.

Так, в два раза увеличено финансирование городского здравоохранения. Дополнительно 1,1 миллиарда рублей направлено на перепрофилирование коечного фонда, ремонт больниц, выплату надбавок медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Дополнительные расходы закреплены по направлениям социальной политики, ЖКХ и культуры (финансовая поддержка муниципальных учреждений и предприятий).

Депутаты интересовались, отразится ли корректировка на финансировании строительства школ и детсадов в Екатеринбурге. По словам начальника финансового департамента мэрии Анны Турунцевой, за счет межбюджетных трансфертов эта статья расходов увеличивается на 700 миллионов рублей и в целом составит 2,4 миллиарда.

Константин Киселев спросил, как администрация города собирается покрывать огромный дефицит казны. Анна Турунцева сообщила, что убытки будут финансироваться за счет денежных остатков с прошлого года. Кроме того, мэрия продолжается бороться с неплательщиками налогов. Депутат остался недоволен ответом и заявил, что администрация хочет превратить думу в бухгалтерию.

«Бюджет – это не только цифры, но и стратегия. И корректировка бюджета – тоже стратегия. Мы должны понимать, как мы будет работать с доходами, сколько будем тратить на развитие города. А что происходит сейчас? Мы сидим и ждем, когда упадут деньги из вышестоящих бюджетов. Вот они упали, и мы их расписали. Прекрасно. Я считаю, что данная корректировка с точки зрения стратегии выглядит неудовлетворительно. Я не буду за это голосовать», – заявил Киселев.

Остальные коллеги с ним не согласились. «Константин Викторович, похоже, пишет очередной труд про стратегию, не глядя в окно. Он не видит, как сейчас трясет экономику, как падает курс рубля, как пострадал бизнес. Не надо здесь теоретизировать и заниматься исследованиями», – ответил Владимир Крицкий на протестное выступление.

«Я не соглашусь, что Киселев пишет труд. Киселев и труд – это две параллельные прямые, которые не пересекаются», – съязвил Александр Колесников и добавил, что корректировка подробно обсуждалась на всех комиссиях думы и была одобрена.

По итогам голосования 31 депутат поддержал проект поправок в бюджет, один был против. Стоит отметить, что на заседании думы присутствовал глава города Александр Высокинский, а также его заместители. Но в ходе обсуждения им не стали задавать никаких уточняющих вопросов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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