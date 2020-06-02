Бюджет Екатеринбурга потеряет почти 750 миллионов рублей на отсрочке арендных платежей

Комиссия по муниципальной собственности гордумы Екатеринбурга утвердила корректировку неналоговых доходов в городской бюджет 2020 года. Это средства, которые поступают в казну от аренды земельных участков и имущества, находящихся в собственности города. По данным финансистов мэрии, из-за отсрочки арендных платежей выпадающие доходы по этой статье составят 747,6 миллиона рублей, и это самый оптимистичный прогноз.

Как сообщила руководитель профильного департамента Анна Турунцева, бюджет в 2020 году недополучит 546 миллионов рублей за аренду земельных участков и 142,9 миллионов рублей за аренду муниципального имущества. Единственная прибыль – в части продажи городских активов. В казну поступит дополнительно 150 тысяч рублей от сдачи металлолома. В результате корректировки неналоговые доходы бюджета Екатеринбурга в 2020 году должны составить 3,2 миллиарда рублей.

По решению властей, предприниматели могут погасить долг по аренде, который образовался за время отсрочки, в течение всего 2021 года. В ДУМИ уже поступили более 200 обращений от арендаторов для заключения дополнительных соглашений, при этом право на отсрочку имеют порядка 800 коммерсантов. Сотрудники мэрии подчеркивают, что большинство арендаторов обратятся после снятия ограничительного режима в Свердловской области. Депутаты поинтересовались, значит ли такая отсрочка, что в следующем году городской бюджет получит больше средств от аренды. Но в мэрии отказались давать прогноз: «Зависит от того, сколько предпринимателей переживет этот период».

При этом в администрации отмечают: несмотря на пандемию, в казну продолжают поступать платежи за использование муниципальной земли и имущества. В апреле и мае эти поступления сократились на 10-12% от прогнозных значений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.20

Число инфицированных коронавирусом в Свердловской области перевалило за 6 тысяч. / В Екатеринбурге считают оснащение школ КПП и противотаранными устройствами избыточным. / Для заселения в отель справка об отсутствии Covid-19 и маски с перчатками не потребуются. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»