Предпринимателей Екатеринбурга до 1 ноября освободят от уплаты аренды и земельного налога

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, какие меры поддержки готовит власть для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

«До 1 ноября будут приостановлены все проверки предприятий малого и среднего бизнеса, арендные платежи по муниципальной собственности и платежи, связанные с земельными отношениями. Распоряжения департаменту по управлению муниципальным имуществом и земельному комитету уже даны», – заявил градоначальник сегодня на пресс-конференции.

Кроме того, мэрия Екатеринбурга предлагает дополнить перечень предприятий, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом, медицинскими учреждениями всех форм собственности. Больницы и клиники, как государственные, так и частные, получат максимальную помощь из бюджета, подчеркнул Высокинский.

«Очевидно, что нам придется принимать решения по дотациям городскому транспорту. Это не только муниципальный, но и частный транспорт, который потерял выручку от 60% до 80%. Для горожан, которые пользуются «Е-картой», будет продлен период оплаченных поездок», – сообщил мэр.

Председатель городской думы Игорь Володин добавил, что депутаты уже с завтрашнего дня приступают к работе в профильных комиссиях. Окончательные решения по мерам поддержки бизнеса будут приняты на пленарном заседании думы, которое планируется 14 апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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