Екатеринбургские депутаты проведут три заседания в условиях карантина

Гордума Екатеринбурга выходит с карантинных каникул. С 8 по 10 апреля в здании мэрии пройдут три заседания постоянных комиссий: по вопросам МСУ, бюджету и безопасности жизнедеятельности населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты рассмотрят положение о создании восьмого района Екатеринбурга – Академического, отчет работы муниципальной счетной палаты за 2019 год, введение рассрочки по уплате земельного налога и заслушают доклад о принимаемых мерах по защите от коронавируса на территории города.

Председатель думы Игорь Володин пояснил агентству, что администрация также готовила поправки к бюджету-2020 в связи с пандемией Covid-19. Однако в последний момент мэрия отозвала этот вопрос, и он не будет рассматриваться в ближайшее время.

Пленарное заседание ЕГД намечено на 14 апреля. В каком именно формате оно пройдет, пока неясно. Ранее Володин отмечал, что заседания комиссий будут проходить с соблюдением требований карантина. Депутатов рассадят на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а количество присутствующих человек в зале будет ограничено, согласно указу губернатора о карантинных мерах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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