Коронавирус поднял дефицит бюджета Екатеринбурга до 3,3 миллиарда рублей

Администрация Екатеринбурга подготовила проект корректировки бюджета на 2020 год, в котором отражено влияние пандемии коронавируса на городскую экономику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потери собственных доходов города составят более 3 миллиардов рублей. Но за счет областных и федеральных вливаний (плюс 3,8 миллиарда рублей) общая доходная часть городского бюджета увеличивается до 48,2 миллиарда рублей.

К концу года бюджет Екатеринбург не досчитается поступлений по НДФЛ (минус 971 миллион рублей), налога по «упрощенке» (минус 920 миллионов рублей), земельного налога (минус 282,5 миллиона рублей), налога на имущество физлиц (минус 81,2 миллиона рублей), а доходы от использования государственного и муниципального имущества упадут на 747,6 миллионов рублей. В то же время в казне заложен трехкратный рост платежей по штрафам – с 46 до 134 миллионов рублей. Но большая часть этих доходов регистрируется в I квартале 2020 года, то есть до введения ограничительного режима по коронавирусу.

Расходы бюджета увеличиваются до 51,6 миллиарда рублей. Дополнительно 1,1 млрд получит городское здравоохранение на перепрофилирование коечного фонда в больницах и выплату стимулирующих надбавок медикам. Также дополнительные траты запланированы в разделах «Социальная политика», «ЖКХ» и «Культура». Секвестирование расходов коснется образования (минус 298,8 миллиона рублей), раздела «Общегосударственные вопросы» (минус 97 миллионов рублей), также уменьшаются расходы на правоохранительную деятельность, спорт и СМИ.

Таким образом, дефицит бюджета также увеличится на 1,5 миллиарда рублей и достигнет рекордного показателя – 3,388 миллиарда рублей (15,4% от объема собственных доходов). Предложенный проект поправок уже поступил в аппарат городской думы. Депутаты рассмотрят финансовый документ в начале июня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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