Бюджет Екатеринбурга за три месяца собрал в два раза больше штрафов, чем было запланировано на год

Доходы бюджета Екатеринбурга от поступления оплаты штрафов, санкций и возмещения ущерба за первый квартал 2020 года составили 103 миллиона рублей. Этот показатель в два раза превысил годовой план, сообщила начальник финансового департамента Анна Турунцева на заседании бюджетной комиссии городской думы. Причины такого роста она не пояснила. Отметим, что в утвержденном проекте бюджета доходы от штрафов были запланированы в сумме 46,3 миллиона рублей.

Согласно отчету департамента финансов, за первые три месяца 2020 года доходы казны составили 10,238 миллиардов рублей (21,6% к годовому плану). Ниже прогнозных значений упали поступления акцизов (424 миллиона рублей), налога на имущество физлиц (61 миллион рублей), налога по упрощенной системе (576 миллионов рублей), доходы от продажи земельных участков (2,8 миллиона рублей).

В то же время в бюджет поступило больше денег, чем прогнозировалось, не только по штрафам. Рост отмечается по следующим доходным статьям: госпошлина за выдачу разрешений на установку рекламных щитов (670 тысяч рублей или 40% к плану), плата за негативное влияние на окружающую среду (75,2 миллиона рублей), арендная плата за земельные участки (50 миллионов рублей). В последнем случае это были погашения долгов за прошлые годы в результате судебных разбирательств, пояснила Анна Турунцева.

Исполнение бюджета по расходам составило 8,594 миллиарда рублей, или 17,4% от годового плана. Самые значительные траты ушли в социальную сферу – это образование (4,337 миллиардов рублей), соцполитика (1,170 миллиарда рублей), национальная экономика (1,099 миллиарда рублей). В целом муниципальные программы в первом квартале были исполнены на 17%. Долгов по зарплате муниципальным служащим нет, сообщила Анна Турунцева.

Отметим, что режим повышенной готовности в Свердловской области из-за коронавируса был введен с 18 марта. Ограничительные меры с массовым закрытием магазинов, общепита, предприятий сферы услуг начались с 28 марта и продолжаются до сих пор. Информация о бюджетных потерях за этот период пока не предоставлена финансовым департаментом мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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