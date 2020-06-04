Екатеринбургские депутаты одобрили корректировку бюджета-2020 с рекордным дефицитом

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга поддержала проект изменений в текущий бюджет, учитывающих влияние пандемии Covid-19. Казна утверждена с рекордным дефицитом в 3,3 миллиарда рублей, который составляет более 15% от собственных доходов, а это уже на грани нарушения требований Бюджетного кодекса РФ. Впрочем, финансисты мэрии отмечают, что в проекте бюджета указаны источники для покрытия дефицита, поэтому с точки зрения закона все в порядке.

Как ранее писал «Новый День», из-за режима самоизоляции и экономических мер поддержки бизнеса Екатеринбург в 2020 году потеряет более 3 миллиардов собственных доходов. Но за счет областных и федеральных вливаний (плюс 3,8 миллиарда рублей) общая доходная часть городского бюджета увеличилась до 48,2 миллиарда рублей. Расходы выросли на 2,3 миллиарда рублей и теперь составляют 51,6 млрд. Причем, по словам начальника финансового департамента Анны Турунцевой, увеличение расходной части тоже произошло за счет межбюджетных трансфертов, а собственные траты город сократил.

Так, Екатеринбург направит дополнительно 323 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом, 199 миллионов – на покрытие убытков общественного транспорта, 160 млн – на модернизацию вагонов метрополитена, 109 миллионов рублей – на помощь муниципальным учреждениям с выплатой зарплат сотрудникам и расчетом за коммунальные услуги, 56 млн – на закупку оборудования для поликлиники ЦГБ № 1 (она все еще не открыта), 10 млн – для помощи Екатеринбургскому зоопарку, 8 млн – на ремонт помещений для экспозиции музея «Эрмитаж Урал».

Федеральные деньги также пойдут на строительство социальных объектов и ремонт дорог (+1,201 миллиарда рублей), благоустройство (+452 миллиона рублей), замену лифтов в многоквартирных домах (+155 млн), капремонт школ (+153 млн), ремонт муниципальных театров (+75 млн). За счет остатков неизрасходованных в 2019 году субсидий продолжится строительство трамвайной линии до Пышмы (+230 млн), зданий школ (+97 млн) и зданий для городских культурных учреждений (+54 млн).

Помимо этого Екатеринбург дополнительно получил 700 миллионов рублей для перепрофилирования больниц под коронавирус, 255 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам, 250 миллионов на «внедрение интеллектуальных транспортных систем».

Корректировку бюджета также одобрила счетная палата, но с замечанием, что есть высокий риск новых поправок. Налоговые послабления сильно влияют на доходную часть казны, и спрогнозировать более точные показатели финансового документа будет возможно лишь к концу года. Депутаты поинтересовались, отражена ли в корректировке отсрочка по уплате налогов для торговых центров, которые анонсировал губернатор Куйвашев. Анна Турунцева отметила, что таких документов в финансовый департамент еще не поступало, так что новых правок в этом разделе нет.

Добавим, что решающая корректировка бюджета Екатеринбурга будет по итогам 9 месяцев 2020 года – когда экономические последствия от коронавируса станут более очевидными.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.20

В Свердловской области 298 новых случаев коронавируса. / Авиакомпании фиксируют рост интереса к бизнес-авиации: богачи выкупают самолеты, чтоб улететь в Европу. / За время самоизоляции число посылок, доставленных на дом, выросло в 5 раз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»