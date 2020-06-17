Мэрия Екатеринбурга скрывает, за чей счет профинансирует дворовые участки для плебисцита

Администрация Екатеринбурга засекретила информацию, из каких разделов городского бюджета будут выделены деньги на организацию дворовых участков для голосования по изменениям в Конституцию РФ. Финансовый департамент мэрии отказался давать комментарии, в городском избиркоме также не смогли предоставить эти сведения, передает корреспондент РИА «Новый День».

Ранее источник агентства сообщил, что оборудование мобильных пунктов обойдется городскому бюджету приблизительно в 9 миллионов рублей. В основном это затраты на навесы или шатры. При этом не уточняется, имеется в виду закупка материалов или их аренда. Столы и стулья для работы участковой комиссии и наблюдателей на время возьмут из других помещений.

Всего, по данным агентства, в Екатеринбурге с 25 июня по 1 июля будет развернуто 105 мобильных пунктов. Из этого следует, что оборудование одного дворового участка в среднем обойдется бюджету в 85-86 тысяч рублей. Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщал, что голосование во дворах будет проводиться в первой половине дня – это делается, чтобы разделить потоки избирателей.Напомним, в начале июня гордума Екатеринбурга приняла корректировку бюджета на 2020 год. Казна была утверждена с рекордным дефицитом в 3,3 миллиарда рублей, который составляет более 15% от собственных доходов, а это уже на грани нарушения требований Бюджетного кодекса РФ. Финансисты мэрии тогда отмечали, что в проекте заложены источники для покрытия дефицита, поэтому нарушения закона нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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