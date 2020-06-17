Стали известны принципы отбора дворов для голосования и стоимость этого процесса

Стали известны новые подробности голосования по поправкам в Конституцию во дворах Екатеринбурга.

По данным источника РИА «Новый День», оборудование ста мобильных пунктов для плебисцита обойдется городскому бюджету приблизительно в 9 млн рублей. Это затраты на навесы или шатры. Столы и стулья для мобильных пунктов, по данным агентства, приобретать не будут, их можно будет взять на время из других помещений.

Само голосование во дворах будет проходить в первой половине дня с 25 июня по 1 июля. Об этом заявил накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время программы «Прямой эфир». По его словам, предполагается, что потоки избирателей таким образом дополнительно разделятся – во второй половине дня придомовые мобильные пункты закроются, а работающие избиратели смогут проголосовать после работы на стационарных избирательных участках. Главным критерием для отбора придомовой территории станет ее размер и количество проживающих граждан – чем больше, тем лучше. В субботу, 13 июня, для презентации мобильного пункта для голосования использовали один из дворов в микрорайоне Академическом, где преобладает многоэтажная застройка.

Глава Екатеринбурга также ответил на вопрос, известно ли ему о случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании. Высокинский заявил, что у государственных и муниципальных служащих есть дополнительные обязательства перед государством, в частности, вести разъяснительную работу по голосованию, но само голосование – это право, а не обязанность.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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