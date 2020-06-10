Бюджетники обсуждают, как их принуждают голосовать, в комментариях под постом губернатора

Под очередным постом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в инстаграме развернулась дискуссия между бюджетниками – работники госучреждений обсуждают, как их заставляют принимать участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, обязательно приводить с собой еще двоих, а после – отчитываться.

«Здравствуйте! Я являюсь сотрудником бюджетной организации здравоохранения в Екатеринбурге. Сегодня отдел кадров начал активно агитировать, что мы обязаны идти на голосование по поправкам в Конституцию и взять ещё двоих человек с собой. Иначе от Минздрава всем будет «айяяй» и лишение премий, если кто-то не придет. Что делать мне, если я боюсь идти? Т.к. явно будут толпы народу, и большой риск заразиться. Я не хочу подставлять себя и своих близких, но давление со стороны работодателя очень сильное. А то получается никуда нельзя ходить, а на голосование обязан», – написала пользователь под ником anna.bereznaya87.

Другие пользователи стали предлагать разные варианты, как поступить девушке. «А вы сходите и проголосуйте «против», и еще 2 человека с вами, тоже «против». Вот весело-то будет Царю. За что боролись, на то и напоролись. Это отличный шанс «и рыбку съесть, и лапки не запачкать», – посоветовала ей пользователь mansurovaelen.

Автор первого комментария возразила, что от ее решения ничего не изменится, потому что «поправки уже приняты».

Юзер alfiia9998 порекомендовала работнице здравоохранения вовсе не ходить. Другие пользователи также посоветовали соврать работодателю, сказав, что сходила, но на самом деле остаться дома. «Дак не ходи. Ничего с тобой не сделают, если работаешь исправно, то все решается в рамках закона и должностных обязанностей», – посоветовала alfiia9998.

Однако девушка сказала, что «данные потом куда-то отправляют, и они проверяются». «Там видно, кто ходил, а кто нет. Сама видела, честное слово! Вот оно, тайное голосование», – написала она.

С ней согласилась пользователь olga_mymirnaya, которая поделилась опытом своей семьи. «Каждый раз используют административный ресурс и давление на сотрудников. Моя мама работает в муниципальном учебном учреждении, и каждый раз составляют списки, включают в них данные родственников сотрудника, которые просят предоставить, и контролируют – сходили или нет. Названивают с вопросом: вы сходили? Ваш муж тоже? А дочка ваша почему еще не голосовала? При этом реально им эту информацию кто-то предоставляет, и они заставляют идти на избирательные участки. Меня это (за годы работы родителей в муниципальных учреждениях) ну очень сильно утомило. Мне не хочется идти в место скопления людей, у мамы множество хронических заболеваний и две операции на сердце, а они все за свое – идите, надо, должны», – рассказала она.

Многие юзеры призвали вообще бойкотировать голосование. «Вот вам самим не стремно ходить «голосовать» по указке? Вас как скот загоняют на избирательные участки, а вы туда претесь и все чего-то боитесь! Каждый лично за свою шкуру переживает и всем в целом плевать на страну и общество. Ау, бюджетники! Устройте бунт – не ходите никто», – написала utkina_olya.

Один пользователь – yu.yu_2501 – посоветовала работникам бюджетных учреждений проголосовать через «Госуслуги».

Автор публикаций в инстаграме Евгения Куйвашева никак не отреагировал на дискуссию о принуждении бюджетников к голосованию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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