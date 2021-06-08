Дефицит бюджета Екатеринбурга снова превысил допустимый лимит

Гордума Екатеринбурга утвердила первую корректировку муниципального бюджета на 2021 год. Как ранее писал «Новый День», доходы казны увеличиваются до 50,3 миллиарда рублей, расходы составят 53,3 миллиарда рублей. Второй год подряд дефицит екатеринбургского бюджета превысит допустимый лимит – 2,995 млрд, или 12,8% собственных доходов. По Бюджетному кодексу этот показатель не должен превышать 10%. Но финансисты мэрии заверили, что средства на покрытие разницы доходов и расходов у города есть.

С учетом внесенных изменений расходы бюджета по основным направлениям теперь выглядят так:

образование – 27,421 миллиарда рублей;

национальная экономика – 11,812 миллиарда рублей;

социальная политика – 3,742 миллиарда рублей;

общегосударственные вопросы – 3, 468 миллиарда рублей;

ЖКХ – 3,119 миллиарда рублей;

физкультура и спорт – 1,746 миллиарда рублей;

культура – 1,535 миллиарда рублей;

охрана окружающей среды – 268 миллиона рублей;

национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 151 миллион рублей;

СМИ – 95 миллионов рублей;

здравоохранение – 12 миллионов рублей.

Депутаты единогласно утвердили новые параметры бюджета. Но часть избранников были недовольны тем, что в казне не нашлось денег на решение мелких бытовых вопросов – ремонт дорожек, сетей, уличного освещения. Михаил Вечкензин заявил, что из года в год получает отписки от районной администрации. Александр Колесников пригрозил сотрудникам мэрии, что вопросы по депутатским обращениям нужно решить до отчета главы города. Напомним, городская дума традиционно летом заслушивает мэра и выставляет оценку за его работу. Алексей Орлов в таком качестве будет отчитываться перед думой впервые.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.21

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