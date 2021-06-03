Екатеринбург увеличил доходы до 50 миллиардов рублей, но тратит еще больше

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга одобрила корректировку городской казны на 2021 год. Новые параметры бюджета выглядят так: доходы – 50,3 миллиарда рублей (+3,2 миллиарда), расходы – 53,3 миллиарда рублей (+4,5 миллиарда), дефицит вырастет почти вдвое – с 1,6 до 2,9 миллиарда рублей.

Почти все дополнительные доходы Екатеринбург получил от области и Федерации, увеличение собственной налоговой базы составило только 30 миллионов рублей. В расходной части 3,4 миллиарда рублей – областные деньги, 1,1 миллиарда – городские. Как уже писал «Новый День», дополнительные средства уйдут на строительство детских садов в новых районах (+587 млн), финансирование транспортных предприятий города (+400 млн), капремонт бассейнов к Универсиаде (+210 млн), содержание дорог (+85 млн), закупку коммунальной техники (+100 млн).

Окончательно новый проект городского бюджета на 2021 год дума утвердит на ближайшем заседании 8 июня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.06.21

Возбуждено дело об убийстве пропавшей туристки из Перми (ФОТО). / На открытие «Эрмитаж Урала» потратят еще 21 миллион рублей. / Екатеринбуржец о повторном заражении Covid-19: «Узнал случайно». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»