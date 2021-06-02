Бассейны «Юность» и «Калининец» отремонтируют за 210 миллионов рублей

В Екатеринбурге этим летом одновременно закроются на капитальный ремонт бассейны «Юность» и «Калининец». Эти объекты готовят к Универсиаде.

Согласно корректировке городского бюджета, реконструкция бассейна на Эльмаше обойдется в 133 миллиона рублей. Ранее отмечалось, что в «Калининце» необходимо не только привести в порядок чашу, но и заменить систему водоподготовки. Поэтому на работы уйдет около года.

В «Юности» объемы ремонта не такие большие, поэтому он займет меньше времени. На реконструкцию этого бассейна будет потрачено 77 миллионов рублей.

На время закрытия «Калининца» и «Юности» воспитанники спортивных школ будут временно переведены для занятий в другие бассейны, в том числе частные, сообщала ранее начальник управления физкультуры и спорта Екатеринбурга Людмила Фитина. Так, уже сейчас в городском бюджете дополнительно заложено 6,3 миллиона рублей на аренду бассейна СК «Локомотив-Изумруд», который тоже находится на Эльмаше.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.21

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