Капремонт бассейнов «Юность» и «Калининец» начнется в этом году

В Екатеринбурге одновременно закроют на ремонт два крупнейших бассейна. Как сообщила сегодня в думе начальник управления физкультуры и спорта Людмила Фитина, ремонтные работы в спортшколе «Юность» и СОК «Калилинец» планируется начать этим летом. Проектно-сметная документация по обоим проектам уже готова и прошла экспертизу, в скором времени будет назначен конкурс на поиск подрядчика. График работ пока не определен, но капитальный ремонт бассейнов должен быть завершен в 2022 году, чтобы успеть к Универсиаде.

По словам Фитиной, реконструкция бассейна «Калининец» займет ориентировочно год, так как там необходимо не только отремонтировать чашу, но и заменить систему водоподготовки. В «Юности» фронт работ не такой большой, поэтому там планируется завершить ремонт в более сжатые сроки.

На время закрытия «Калининца» и «Юности» воспитанники спортивных школ будут временно переведены для занятий в другие бассейны, в том числе частные. «Это сложная задача, но ее необходимо выполнить», – добавила Фитина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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