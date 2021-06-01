Мэрия Екатеринбурга потратит еще 400 миллионов рублей на общественный транспорт

Экономическая комиссия гордумы Екатеринбурга утвердила корректировку бюджета на 2021 год в части увеличения расходов на общественный транспорт и дорожное хозяйство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из казны снова будут выделены средства на покрытие убытков транспортников во время пандемии коронавируса. Метрополитен дополнительно получит 60 миллионов рублей, на поддержку ТТУ уйдет еще 156,4 миллиона рублей. Кроме того, город заплатит Гортрансу 124 миллиона рублей на выполнение услуг по перевозке пассажиров, еще 60 миллионов рублей добавил областной бюджет на обновление подвижного состава. В целом расходы на общественный транспорт Екатеринбурга в текущем году будут увеличены на 400 миллионов рублей, сообщила начальник финансового департамента Анна Турунцева.

Существенную прибавку от области получит Екатеринбург на дорожное строительство. Финансирование программы «Столица» увеличивается почти на 1,7 миллиарда рублей. Деньги будут потрачены частично на строительство развязки у «Калины» в переулке Базовом (+600 миллионов рублей), на строительство трамвайной линии к Верхней Пышме (+575 миллионов рублей), капремонт улицы Московской (+263 миллиона рублей), капремонт улицы Горького (+178 миллионов рублей) и реконструкцию Макаровского моста (+35 миллионов рублей). По поводу последнего объекта чиновники заверили, что все работы идут в соответствии с графиком.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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