Мэрия Екатеринбурга продолжает покрывать убытки общественного транспорта из-за пандемии

Общественный транспорт Екатеринбурга получит еще 270 миллионов рублей на покрытие убытков из-за упавшего пассажиропотока во время пандемии Covid-19. Компенсация будет выделена из городского бюджета. Его корректировку сегодня рассмотрели и приняли депутаты комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской думы.

Как сообщила начальник департамента финансов Анна Турунцева, 238,2 миллиона рублей будет направлено муниципальным и частным перевозчикам (автобусы, троллейбусы и трамваи). Еще 32 миллиона рублей получит Екатеринбургский метрополитен.

«Это мера поддержки транспортных предприятий за предыдущие периоды пандемии. Предполагаю, что это последний транш. Какие будут убытки у предприятий в 2022 году, станет ясно, когда они подведут итоги работы за первый квартал», – пояснила чиновница.

Как сообщал «Новый День», из-за введения локдауна весной 2020 года пассажиропоток в общественном транспорте Екатеринбурга рухнул на 80%. За два года пандемии транспортные предприятия (особенно метро) так и не смогли восстановить объемы перевозок к уровню 2019 года. Администрация Екатеринбурга каждые полгода выделяла по 200-400 миллионов рублей на компенсацию убытков, понесенных транспортниками.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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