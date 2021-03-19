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Пятница, 19 марта 2021, 12:25 мск

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За год пандемии пассажиропоток в метро Екатеринбурга упал на 40%

Пассажиропоток в метро Екатеринбурга упал почти вдвое за год пандемии Covid-19. Как сообщил «Новому Дню» заместитель директора транспортного предприятия Виталий Мацнев, в 2020 году метрополитен перевез 27 миллионов пассажиров, тогда как в 2019 году было 46 миллионов. То есть падение составило свыше 40%.

«Показатели 2020 году для нас, конечно, катастрофа. Мы до сих пор не восстановились по объему пассажиропотока, сейчас перевозим только 85% от тех показателей, что регистрировались до начала пандемии. Но я хочу сказать, что все метрополитены потеряли по 60-80% пассажиров [во время режима самоизоляции в апреле прошлого года]. Хотя наш метрополитен единственный, кто не сокращал график работы, поезда ходили до полуночи, как обычно», – рассказал Мацнев.

Как ранее писал «Новый День», екатеринбургская подземка из-за падения числа пассажиров понесла огромные убытки. Городская дума дважды выделяла субсидию транспортному МУПу: в июне 160 миллионов рублей, в декабре еще 109 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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