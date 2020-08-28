Метро Екатеринбурга вернется к обычному режиму работы в сентябре

Метрополитен Екатеринбурга в конце сентября выйдет на привычный режим работы, который существовал до пандемии коронавируса.

Как рассказал «Новому Дню» директор транспортного предприятия Андрей Панаиотиди, с 9 августа был восстановлен график движения поездов с минимальным интервалом 4 минуты в периоды «час пик». В конце сентября на линию выйдут еще два модернизированных состава, что позволит сократить время ожидания поезда до 3 минут во время утренней и вечерней нагрузки в будние дни. Сейчас эти составы находятся в депо и проходят обкатку.

При этом пассажиропоток в подземке так и не восстановился, и предприятие терпит убытки. Андей Панаиотиди не назвал точную сумму ущерба от пандемии, отметив, что в разные месяцы размер финансовых потерь варьировался. Тяжелее всего транспортником пришлось в апреле, когда пассажиропоток в метро рухнул на 80%.

«До пандемии мы перевозили 135-140 тысяч человек в день, летом чуть поменьше – 120-125 тысяч. Сейчас мы даже к 100 тысячам в рабочий день не можем приблизиться. Метрополитен разработал ряд [антикризисных] мероприятий. Мы перевели половину сотрудников на четырехдневную неделю, чтобы сохранить кадры. В сентябре возвращаем полную рабочую неделю. На время пандемии сократили количество ремонтов сетей, оборудования, здания – но не тех, что касается безопасности. В июне и июле очень помогла администрация города, нам выплатили субсидию», – сообщил директор метро.

Он добавил, что сейчас на предприятии работают 1396 человек. Увольнений в период пандемии не было.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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