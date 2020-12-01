Общественный транспорт Екатеринбурга получит еще 308 миллионов рублей на покрытие убытков из-за пандемии

Транспортные компании Екатеринбурга получат дополнительно 308 миллионов рублей на покрытие убытков, понесенных во время пандемии коронавируса. Такая сумма заложена в новой корректировке городского бюджета на 2020 год, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как сообщила начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева, выступая в гордуме, 199,8 миллиона рублей получит наземный общественный транспорт, в том числе и коммерческие перевозчики, и 109 миллионов рублей – метрополитен.

Депутат Дмитрий Сергин попросил дать разбивку, какие деньги достанутся частникам, а какие МУП, но в мэрии отметили, что это невозможно.

«Деньги будут выплачиваться исходя из отчетов предприятий о фактической перевозке. Напомню, пандемия коронавируса началась в марте, и при первой корректировке бюджета мы уже выделяли транспортным организациям 198 миллионов рублей. Следующий отчетный период начался в июле, и дополнительные средства выделяются в рамках него», – пояснила Турунцева.

Напомним, из-за ограничительных мер весной этого года пассажиропоток в общественном транспорте Екатеринбурга просел на 80% и до сих пор не восстановился до прежних значений. При этом перевозчики тратили деньги на дезинфекцию транспорта и соблюдение обязательных санитарных мер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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