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Четверг, 2 июня 2022, 10:35 мск

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Дефицит бюджета Екатеринбурга после корректировки вырастет вдвое

Профильные комиссии Екатеринбургской думы завершили рассмотрение первой корректировки бюджета на 2022 год. Доходы городской казны вырастут за счет вливаний из области и Федерации, но значительно увеличатся и расходы – в частности на образование и национальную экономику.

Новые параметры бюджета-2022 выглядят так: доходы – 59,289 миллиардов рублей (+2,881 млрд), расходы – 62,215 миллиардов рублей (+4,166 млрд). Дефицит увеличивается с 1,6 до 2,9 млрд рублей и составит 9,1% от общего объема собственных доходов бюджета. Впрочем, в разгар ковидной пандемии в 2020 году дефицит был еще выше (3,3 млрд), но к концу года муниципалитет залатал дыру.

В 2022 году Екатеринбург дополнительно потратит 3,2 миллиарда рублей за счет областных и федеральных траншей, а также 893 миллиона рублей из собственных средств. Чуть более 1 миллиарда рублей областное правительство дает на организацию горячего питания школьников и еще 628 миллионов на выплату денежных вознаграждений педагогам за классное руководство. Плюс 500 миллионов рублей город получит на строительство развязки возле концерна «Калина», 238 миллионов рублей – на модернизацию школьных систем образования, 232 миллиона рублей – на замену лифтов в многоквартирных домах, 242 миллиона рублей – на строительство и реконструкцию школ, 148 миллионов рублей – ликвидацию нелегальных свалок (большая часть средств пойдет на рекультивацию Широкореченского полигона), 200 миллионов рублей – на строительство канализационного коллектора от улицы Татищева до улицы Начдива Онуфриева. При этом город теряет 453 миллиона рублей, которые должны были пойти на реконструкцию легкоатлетического стадиона «Калининец» – спорткомплекс готовили к Универсиаде.

За счет средств местного бюджета будут компенсированы убытки общественного транспорта (270 миллионов рублей), увеличены траты на содержание муниципальных учреждений (120 миллионов рублей) и заложены средства на индексацию зарплат муниципальных работников с 1 сентября (221 миллион рублей).

Примечательно, что в доходной части казны финансисты мэрии не стали снижать годовой план по налоговым поступлениям. Ранее городские чиновники уверяли, что налоги и сборы предприятия и бизнес платят исправно, несмотря на санкционный кризис.

Все профильные комиссии Екатеринбургской думы приняли проект корректировки бюджета-2022 без замечаний. Окончательно правки в бюджет будут утверждены 7 июня на ближайшем заседании думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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