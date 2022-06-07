Екатеринбургская дума приняла корректировку бюдежта-2022. Что меняется в расходах

Екатеринбургская дума утвердила первую корректировку бюджета на 2022 год. Санкционный кризис пока не сильно влияет на городскую казну. Екатеринбург лишился финансирования спортивных объектов из-за отмены Универсиады и отказался от ремонта помещения для участковых полиции, но не сокращает собственные расходы на благоустройство, транспорт, дорожный ремонт и строительство социальных объектов.

Как сообщила депутатам начальник городского департамента финансов Анна Турунцева, в бюджете заложено порядка 12 миллиардов рублей на инвестиционные расходы. В том числе 3,7 миллиарда рублей пойдут на строительство пяти школ и двух детских садов. Секвестирование городской казны по направлениям «Спорт» и «Национальная безопасность» связано с сокращением межбюджетных трансфертов.

Как ранее писал «Новый День», за счет федеральных и областных траншей доходы городской казны увеличиваются до 59,2 миллиарда рублей. Также повышаются расходы до рекордных 62,2 миллиарда рублей. С внесением правок дефицит бюджета увеличивается почти в два раза – с 1,6 до 2,9 миллиарда рублей. Изменения в структуре расходов выглядят так:

Образование: 27,100 млрд → 29,469 млрд

Национальная экономика: 13,847 млрд → 15,067 млрд

Социальная политика: 4,024 млрд → 4,048 млрд

Общегосударственные вопросы: 3,774 млрд → 3,815 млрд

Жилищно-коммунальное хозяйство: 3,333 млрд → 3,907 млрд

Культура: 1,544 млрд → 1,711 млрд

Физкультура и спорт: 3,864 млрд → 3,485 млрд

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 174 млн → 158 млн

Охрана окружающей среды: 289 млн → 454 млн

Средства массовой информации: 100 млн → 100 млн

Депутаты заявили, что изменения в бюджете выглядят логично, и единогласно поддержали проект. Следующая корректировка городской казны запланирована осенью.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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