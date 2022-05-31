В Екатеринбурге отказались от ремонта пунктов участковых полиции

В бюджете Екатеринбурга на 2022 год срезают расходы на ремонт участковых пунктов полиции. О планируемой корректировке сообщила начальник департамента финансов Анна Турунцева на заседании думской комиссии по безопасности.

По ее словам, на ремонт помещений для полицейских закладывалось 22 миллиона рублей при условии софинансирования из областного бюджета. Но так как город не получил областных денег, запланированные средства будут перенаправлены на капремонт детских оздоровительных лагерей. В частности, 17 миллионов рублей потратят на строительство спального корпуса детского лагеря имени Титова, который располагается под Екатеринбургом.

Председатель комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгений Клюжин подтвердил, что в этом году ремонта пунктов участковых не будет. Но мэрия продолжит работу по выкупу и передаче новых помещений системе МВД в новых районах городах – Академическом и Солнечном.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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