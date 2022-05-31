Екатеринбург получил дополнительно почти миллиард рублей на строительство дорог

В корректировке бюджета Екатеринбурга на 2022 год появились дополнительные средства на дорожное строительство.

Как сообщила начальник финансового департамента Анна Турунцева, город получит из областного бюджета дополнительно 500 миллионов рублей на строительство развязки у концерна «Калина», 297 миллионов рублей – на обустройство улично-дорожной сети по трамвайному маршруту до Верхней Пышмы и еще 29,3 миллиона рублей – на ремонт дорог местного значения.

Кроме того, дополнительные деньги предусмотрены в муниципальной программе по благоустройству. В частности, город потратит 65 миллионов рублей на закупку коммунальной техники. Еще 2,6 миллиона рублей выделено на текущий ремонт дорог и тротуаров. В то же время муниципальная программа «Столица» при корректировке «похудела» на 50 миллионов рублей. Эти деньги, в том числе, будут перенаправлены на строительство детского сада на улице Ручейной (19 млн рублей) и строительство нового корпуса гимназии №120 (26,3 млн рублей).

Всего по разделу «Дорожное хозяйство» Екатеринбург дополнительно получит 935 миллионов рублей. Таким образом, расходы бюджета по этому направлению вырастут до 13,4 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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