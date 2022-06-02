Минтранс: санкции не повлияют на объемы дорожных работ

Сокращения объемов дорожных работ из-за санкций в Свердловской области не будет, хотя возможно увеличение стоимости по нескольким госконтрактам. Об этом заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос «Нового Дня», министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

«Однозначно никакого сокращения в связи с санкциями не будет, – заявил он. – Мы уже полностью отконтрактовались, подрядные организации по всем объектам вышли на работу, сезон дорожных работ начался и будет продолжен в полном объеме. Более того, мы готовы побороться за дополнительное финансирование из федерального бюджета. Не буду скрывать, из-за роста цен на стройматериалы по нескольким контрактам планируется частичное увеличение. Но число объектов и километров не уменьшится, все планы будут реализованы в полном объеме, все контракты будут доведены до конца. Нет рисков по срыву графика работ».

Напомним, 31 мая стало известно, что в корректировке бюджета Екатеринбурга на 2022 год появились дополнительные средства на дорожное строительство. Город получит из областного бюджета дополнительно 500 миллионов рублей на строительство развязки у концерна «Калина», 297 миллионов рублей – на обустройство улично-дорожной сети по трамвайному маршруту до Верхней Пышмы и еще 29,3 миллиона рублей – на ремонт дорог местного значения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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