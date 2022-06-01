Мэрия Екатеринбурга начала резать расходы на объекты Универсиады

Администрация Екатеринбурга сокращает расходы на спортивные объекты после отмены Универсиады. В частности, из городского бюджета вычитаются 452,7 миллиона рублей, которые должны были пойти на реконструкцию легкоатлетического стадиона и строительство павильона на территории спорткомплекса «Калининец». О корректировке казны сообщила начальник департамента финансов Анна Турунцева на профильной комиссии городской думы.

«Все начатые спортивные объекты в Екатеринбурге будут доведены до конца. Но сейчас произошли изменения в планах, и корректировка городского бюджета должна соответствовать областным программам», – пояснила докладчик. В начале года общие расходы бюджета по направлению «Физкультура и спорт» (включая содержание детских спортивных школ и траты на организацию соревнований) были утверждены в сумме 3,863 миллиарда рублей. Сейчас в корректировке бюджета учитывается, что город не получил областной транш в 443 миллиона рублей, а большая часть этих средств как раз и предназначалась для стадиона «Калининец».

Весной городские чиновники неоднократно заявляли, что все объекты Универсиады в Екатеринбурге будут достроены. После того, как Международная федерация студенческого спорта официально приостановила право России проводить мероприятия под эгидой FISU, риторика несколько изменилась. Начальник управления по спорту Людмила Фитина в мае сообщила, что финансовые сметы строящихся объектов Универсиады могут быть скорректированы из-за сокращения объемов работ. Это связано с тем, что отпала необходимость подгонять спортивные комплексы под стандарты FISU.

В целом на подготовку к Универсиаде в бюджете было заложено порядка 3,5 миллиарда рублей. Но в основном это были средства на улично-дорожную сеть. Корректировки по статьям на дорожное строительство обсуждались накануне и там сокращений не последовало.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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