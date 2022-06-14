Два МУПа в Екатеринбурге получат отсрочки платежей из-за санкций

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы разрешила отсрочить неналоговые платежи в бюджет муниципальным предприятиям «Спецавтобаза» и «Комплексное решение проблем промышленных отходов». Эти МУПы должны были вернуть в казну часть чистой прибыли за 2021 год до 30 апреля, но не смогли из-за нехватки оборотных средств.

Как сообщила начальник городского департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова, отсрочка предприятиям дана в соответствии с «антикризисным» указом президента РФ в условиях политических и экономических санкций. МУПы рассчитаются с казной по индивидуальному графику до 30 декабря 2022 года. Самый большой долг накопился у «Спецавтобазы» – 51 миллион рублей.

Начальник финансового департамента Анна Турунцева заверила, что отсрочка не повлияет на наполнение городского бюджета. Казна уже получила 24 миллиона рублей неналоговых платежей от других МУПов, и эта сумма была занесена в недавнюю корректировку. Проблемы с платежами возникли только у двух предприятий. По замечанию Майи Строшковой, за просроченные долги МУПам грозят штрафные санкции, но чаще всего этого не случается, так как все городские предприятия платят вовремя.

Бюджетная комиссия единогласно одобрила решение об отсрочке «Спецавтобазе» и КРППО. Вопрос вынесен на рассмотрение думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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