Екатеринбург получит еще полмиллиарда рублей на строительство детсадов в Академическом и Солнечном

Администрация Екатеринбурга получит солидный транш из областного бюджета на сферу образования. Корректировку казны сегодня утвердила профильная комиссия городской думы.

Так, 587 миллионов рублей будет направлено на строительство детских садов в районах Академический и Солнечный. Еще 368 миллионов рублей область даст организацию бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. Почти 45 миллионов рублей заложено в городском бюджете на ежемесячные выплаты вознаграждений педагогам за классное руководство. На строительство школ дополнительно выделено 22 миллиона рублей. Кроме того, город потратит еще 8,5 миллиона рублей на оборудование спортплощадок в школах и 34,9 миллиона рублей на капремонт детских садов. Увеличится и финансирование программы по молодежной политике: 64 миллиона рублей будет потрачено на организацию отдыха детей и подростков в каникулы, еще 2 миллиона рублей – на военно-патриотические игры и фестивали той же тематики.

Напомним, сфера образования остается самой «дорогой» частью бюджета Екатеринбурга. В результате корректировки расходы на школы и детсады составят 27,4 миллиарда рублей. Траты увеличиваются на 1,2 миллиарда рублей. Из этой суммы город добавил 128 миллионов, все остальное – трансферты от свердловского и федерального правительств.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.21

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