Открытие поликлиники на Декабристов опять перенесли

В Екатеринбурге вновь перенесли сроки открытия поликлиники ЦГБ №1 на улице Декабристов. Сначала городские власти обещали открыть медучреждение в декабре 2019 года, затем весной 2020 года. Сегодня начальник комитета по строительству мэрии Алексей Корюков сообщил, что оснащение поликлиники медицинским оборудованием продолжится до июня.

«Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено. Сейчас продолжается комплектация специализированным оборудованием, завозится мебель. Да, действительно подрядчик обещал сдать поликлинику в декабре. Но этого не получилось в силу сложившихся причин – были проблемы с проектным решением и поставщиками. Но по муниципальному контракту сроки заканчиваются в ноябре 2020 года. Так что подрядчик все равно идет с опережением графика», – пояснил чиновник на заседании комиссии по здравоохранению гордумы Екатеринбурга.

Напомним, здание поликлиники на Декабристов было построено несколько лет назад, но стояло пустым, так как не было денег на закупку медицинского оборудования. Вопрос с финансированием из областного бюджета решился только в 2019 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

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