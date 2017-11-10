Денег нет, но вы лечитесь: в Екатеринбурге никак не могут открыть уже построенную поликлинику (ФОТО)

В Екатеринбурге несколько лет простаивает новое здание поликлиники ЦГКБ №1 – медкорпус не сдают в эксплуатацию из-за нехватки денег на специализированное оборудование. Речь идет о поликлинике на улице Декабристов. Еще при первой верстке бюджета на 2017 год власти Свердловской области обещали, что как только в казну региона поступят дополнительные средства, медучреждению выделят нужную сумму, но ни в первую, ни во вторую, ни в третью корректировку бюджета денег на поликлинику так и не нашлось, о чем ранее писал «Новый День».

Как рассказал «Новому Дню» депутат свердловского заксобрания Евгений Зяблицев, для того, чтобы медицинское учреждение начало принимать пациентов, нужно 340 млн рублей – деньги необходимы на покупку оборудования. Но региональные власти отчего-то не торопятся раскошелиться, хотя дополнительные доходы в бюджете нашлись – почти 2 млрд рублей. «Я разговаривал по этому поводу с [губернатором Свердловской области Евгением] Куйвашевым, и он мне лично озвучивал, что к Чемпионату мира по футболу 2018 он найдет деньги. Региональные власти свои [из бюджета Свердловской области] тратить не хотят, рассчитывают на федеральные, из Минздрава РФ», – пояснил депутат. По его словам, тема регулярно всплывает при обсуждении распределения бюджета области, но пока подвижек нет. «Все в курсе, но здание так и стоит», – сказал он.

Как отмечает корреспондент «Нового Дня», поликлиника обнесена забором и решетками, на территории медицинского комплекса валяются груды строительного мусора, оставленного после возведения шестиэтажного здания, плитка, которой оно облицовано, покрылась пылью.

Интересно, что именно в эту поликлинику после того, как она заработает (если это, конечно, произойдет), должны быть прикреплены жители сразу нескольких микрорайонов города. По словам собеседника агентства, речь идет о Птицефабрике, Компрессорном, Шарташском микрорайоне. Однако пока людей «рассовали» по другим медучреждениям.

Пожалуй, самая неудобная ситуация у тех местных жителей, кто был прикреплен к бывшей медсанчасти завода Пневмостроймашина. В середине 2000-х ее передали в частные руки – теперь это «Клиника Павлова». Несмотря на то, что медучреждение принимает пациентов с полисами ОМС, горожане жалуются на то, что обслуживают их там неохотно.

«Пациентам говорят, что придется ждать месяц приема терапевта, ожидание приема узкого специалиста может затянуться до 2 месяцев. А можно побыстрее? Конечно, вон касса, примем сейчас. Много жалоб от населения по этой теме», – рассказал депутат, отметив, что проблема была бы решена, если бы поликлиника на Декабристов была сдана.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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