Открытие поликлиники позволит создать в Екатеринбурге новый культурный центр

Долгожданное открытие поликлиники ГЦКБ № 1 на улице Декабристов состоится в октябре этого года. И это событие позволит не только повысить доступность здравоохранения, но и реализовать новый проект в сфере культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на пресс-коференции глава города Александр Высокинский. По его словам, открытие поликлиники на улице Декабристов позволит освободить здание на проспекте Ленина, 52, в котором мэрия планирует создать новый культурный центр. «Есть идея создать на этом месте культурный центр с элементами коворкинга, чтобы граждане могли приходить и заниматься творчеством в свободном режиме. Это должен быть инкубатор для культурных студий. Такой центр необходим для обеспечения роста малых культурных организаций и удовлетворения потребностей жителей», – пояснил он.

Напомним, дата сдачи поликлиники на Декабристов в эксплуатацию неоднократно менялась. Ранее предполагалось, что она откроется весной 2020 года, до того назывался декабрь 2019 года. Еще при первой верстке бюджета на 2017 год власти Свердловской области обещали, что как только в казну региона поступят дополнительные средства, медучреждению выделят нужную сумму, но ни в первую, ни во вторую, ни в третью корректировку бюджета денег на поликлинику так и не нашлось, о чем ранее писал «Новый День». К новой поликлинике должны быть прикреплены жители сразу нескольких микрорайонов города, в том числе ‒ Птицефабрики, Компрессорного, Шарташского, Паркового, но пока людей распределили по другим медучреждениям.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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