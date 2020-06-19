Вице-мэр Баранов: поликлинику-долгострой на Декабристов откроют в сентябре

В Екатеринбурге уже в этом году могут открыть простаивающую несколько лет после постройки поликлинику ЦГКБ № 1 на улице Декабристов. «У нас прямо на выданье – думаю, к сентябрю откроем – поликлиника первой городской больницы, муниципалитет в нее вложил огромные суммы, построил и оборудовал», – сказал в ходе брифинга вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Дмитрий Баранов.

Напомним, это уже не первая дата открытия, которую называют местные власти. Ранее предполагалось, что она откроется весной 2020 года, до того назывался декабрь 2019 года. Еще при первой верстке бюджета на 2017 год власти Свердловской области обещали, что как только в казну региона поступят дополнительные средства, медучреждению выделят нужную сумму, но ни в первую, ни во вторую, ни в третью корректировку бюджета денег на поликлинику так и не нашлось, о чем ранее писал «Новый День».

К новой поликлинике должны быть прикреплены жители сразу нескольких микрорайонов города, в том числе ‒ Птицефабрики, Компрессорного, Шарташского, Паркового, но пока людей распределили по другим медучреждениям.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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