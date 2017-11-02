Чудеса «социального» бюджета: на Романовых и новых чиновников деньги нашлись, на поликлинику – нет

Депутаты заксобрания одобрили в первом чтении законопроект о внесении изменений в областной бюджет 2017 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», при обсуждении проекта был поднят вопрос приоритетов в формировании расходной части бюджета. Например, «пенсионер» Евгений Зяблицев напомнил, что из-за нехватки финансирования уже не первый год не могут достроить и ввести в эксплуатацию поликлинику на улице Декабристов в Екатеринбурге. Депутат подчеркнул, что год назад при вёрстке бюджета-2017 областные власти обещали, что при поступлении в казну дополнительных средств деньги на поликлинику будут выделены. И вот бюджет корректируют уже в третий раз, доходы возросли на 1,9 млрд рублей, но финансирование объекта по-прежнему не предусмотрено.

«Жители страдают из-за того, что они разбросаны по поликлиникам других районов, стоит новое здание, оборудования в нем нет», – заявил депутат. И.о. министра здравоохранения Игорь Трофимов на это сообщил, что министерство неоднократно обращалось за помощью в Минздрав РФ, но положительного ответа не поступило.

Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев усомнился в необходимости инвестировать почти 90 млн рублей в мероприятия к 100-летию гибели семьи Романовых, но и.о. министра культуры Галина Головина заявила, что в Алапаевске необходимо отремонтировать филиал краеведческого музея и школу, а кроме того, царские дни 2018 года будут иметь общероссийское значение, так как ожидается приезд патриарха.

Ещё лаконичнее оказался ответ главы минфина Галины Кулаченко на вопрос Зяблицева, чем вызвана необходимость введения в управленческих округах новой должности – заместителя управляющего, и увеличения в связи с этим бюджета двух округов на 700 тысяч рублей. По словам Галины Максимовны, такое решение было принято соответствующей комиссией.

Вызвали сомнения и инвестиции в «Фарфор Сысерти» и «Титановую долину», которым до конца года выделят 152 и 129 млн рублей соответственно. «Долину» депутат Зяблицев назвал «дорогой игрушкой, которую и содержать дорого, и бросить жалко», а по поводу фарфорового завода депутат Владимир Никитин заявил, что уже давно пора его продать, потому что «рынок фарфора перенасыщен», и перспективы получить с него доход нереальны. Обоим критикам и.о. главы МУГИСО Сергей Сосновских заявил, что «в будущее надо смотреть с оптимизмом» и «а если не верить в лучшее, то можно вообще ничего не делать».

В итоге изменения в бюджет поддержали 42 депутата, два воздержались, один не голосовал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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