Дело о банкротстве «Фарфора Сысерти» прекращено

Сегодня Арбитражный суд Свердловской области прекратил дело о банкротстве завода «Фарфор Сысерти», которое было инициировано налоговой службой Верх-Исетского района летом 2017 года за долг в 71,5 миллиона рублей. Напомним, ранее правительство выделило на спасение завода 152 миллиона рублей.

Решение о прекращении дела о банкротстве «Фарфора Сысерти» опубликовано на сайте Арбитражного суда Свердловской области. Заседание состоялось сегодня, банкротство прекращено по заявлению компании.

Напомним, иск о банкротстве уникального для Урала предприятия подало в июне 2017 года управление ФНС Верх-Исетского района. Завод задолжал около 71,5 миллиона рублей. «Фарфор Сысерти» принадлежит МУГИСО и РПЦ в равных долях, он уже не первый год испытывал серьезные финансовые проблемы. Корпорация развития Среднего Урала сразу начала искать инвестора, который бы спас «Фарфор Сысерти», также обсуждались варианты целевого займа или вхождения в уставный капитал.

Но в итоге «спасительные» миллионы нашлись в облбюджете. На «Фарфор Сысерти» в 2018 году выделено 152 миллиона рублей из областной казны. Хотя некоторые депутаты были против, заявляя, что завод давно пора продать, потому что сделать доходным его невозможно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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