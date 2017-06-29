КРСУ ищет внешнего инвестора для «Фарфора Сысерти»

В КРСУ ищут внешнего инвестора, который согласится спасать «Фарфор Сысерти» от банкротства. Заодно в корпорации уповают на поток туристов, которым будет интересна продукция завода.

Сегодня стала известна дата первого заседания в арбитражном суде по иску налоговой к «Фарфору Сысерти» – 3 августа. Сумма долга завода – 71,5 млн рублей. Предприятие не первый год испытывает финансовые трудности, к концу прошлого года сумма исполнительных производств, открытых в отношении предприятия, составляла почти 45,5 млн рублей. В МУГИСО ранее заявляли, что вместе с КРСУ ищут варианты, где взять средства на спасения завода от банкротства – обсуждались в том числе варианты целевого займа или вхождения в уставный капитал.

Как рассказал сегодня корреспонденту NDNews.ru руководитель управления по маркетингу и PR корпорации Сергей Васильев, предприятию необходимо менять маркетинговую стратегию – ее КРСУ представит акционерам в следующем месяце. Также необходимо модернизировать здание завода, рабочие места сотрудников. Надежды у корпорации две – поток туристов и некий внешний инвестор. «Не секрет, что у предприятия скопились долги. У нас скоро ожидается большой поток туристов. Завод использует ручной труд. И на то, чтобы продукцией, сделанной руками, «закрыть» накопленные долги, потребуется много-много лет. Мы ищем внешнего инвестора, но называть возможных инвесторов мы не можем», – прокомментировал Васильев. Отвечая на вопрос корреспондента NDNews.ru о том, нашелся ли в принципе какой-то инвестор или это пока больше в планах, Васильев заметил, что не хотел бы это комментировать до подписания соответствующих соглашений.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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