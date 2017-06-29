«Фарфор Сысерти» начнут банкротить в августе

В Арбитражном суде Свердловской области назначили дату старта процесса о банкротстве завода «Фарфор Сысерти».

Напомним, с иском о банкротстве уникального завода в суд обратилась УФНС. Сумма долга составляет 71,5 млн рублей. В арбитражном суде накануне приняли иск к производству. Первое заседание по делу о банкротстве назначено на 3 августа.

Предприятие в равных долях принадлежит РПЦ и ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО». Не исключено, что спасать завод будут за счет бюджетных средств. «В данный момент с КРСУ прорабатываются различные варианты финансирования – от вхождения в уставной капитал предприятия до предоставления целевого займа», – комментировали ранее в пресс-службе МУГИСО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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