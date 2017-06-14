«Фарфор Сысерти» будут спасать от банкротства за бюджетный счет

Уникальный уральский завод «Фарфор Сысерти» будут спасать за счет облбюджета. Региональные власти сейчас рассматривают два варианта помощи предприятию, которое банкротят из-за долга в 71,5 млн.

Напомним, «Фарфор Сысерти» оказался под угрозой банкротства из-за иска ФНС. Налоговики подали соответствующий иск в Арбитражный суд Свердловской области, сумма требований – почти 71, 5 млн рублей. Предприятие не первый год испытывает финансовые трудности, к концу прошлого года сумма исполнительных производств, открытых в отношении предприятия, составляла почти 45,5 млн рублей.

У завода два собственника – РПЦ и ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО». Не исключено, что помогать уникальному предприятию пережить очередной кризис будут за счет бюджета. «В данный момент с КРСУ прорабатываются различные варианты финансирования – от вхождения в уставной капитал предприятия до предоставления целевого займа», – прокомментировали корреспонденту NDNews.ru в пресс-службе МУГИСО. Информации о возможных суммах и сроках принятия решения пока нет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.06.17

ФК «Урал» подписал контракт с голкипером из «Терека». / УГМК и «Автомобилист» ищут совершеннолетних девушек для поднятия боевого духа. / Школьники из Екатеринбурга могут не успеть подать документы в московские вузы из-за заминки с ЕГЭ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»