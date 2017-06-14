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«Фарфор Сысерти» будут спасать от банкротства за бюджетный счет

«Фарфор Сысерти» будут спасать от банкротства за бюджетный счет

Уникальный уральский завод «Фарфор Сысерти» будут спасать за счет облбюджета. Региональные власти сейчас рассматривают два варианта помощи предприятию, которое банкротят из-за долга в 71,5 млн.

Напомним, «Фарфор Сысерти» оказался под угрозой банкротства из-за иска ФНС. Налоговики подали соответствующий иск в Арбитражный суд Свердловской области, сумма требований – почти 71, 5 млн рублей. Предприятие не первый год испытывает финансовые трудности, к концу прошлого года сумма исполнительных производств, открытых в отношении предприятия, составляла почти 45,5 млн рублей.

У завода два собственника – РПЦ и ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО». Не исключено, что помогать уникальному предприятию пережить очередной кризис будут за счет бюджета. «В данный момент с КРСУ прорабатываются различные варианты финансирования – от вхождения в уставной капитал предприятия до предоставления целевого займа», – прокомментировали корреспонденту NDNews.ru в пресс-службе МУГИСО. Информации о возможных суммах и сроках принятия решения пока нет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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