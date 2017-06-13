Налоговая банкротит «Фарфор Сысерти»

Управление ФНС Верх-Исетского района подало иск о банкротстве «Фарфора Сысерти». Уникальный уральский завод задолжал около 71,5 млн рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в картотеке Арбитражного суда Свердловской области появилось заявление УФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга о банкротстве ООО «Фарфор Сысерти». Сумма требований – почти 71,5 млн рублей. Заявление к производству еще не принято.

Напомним, завод принадлежит МУГИСО и РПЦ в равных долях, он уже не первый год испытывает серьезные финансовые проблемы. В конце 2014 года владелец завода «Фарфор Сысерти» – Екатеринбургская епархия – решила безвозмездно передать 50 % доли в уставном капитале предприятия Распорядительной дирекции МУГИСО. Однако передача не состоялась. Через год стало известно, что ГУП тоже захотел избавиться от проблемного актива, передав свою долю КРСУ. Корпорация провела аудит убыточного завода, который показал бесполезность дальнейшего вливания в него денег. В декабре прошлого года энергетики за долги в 4 млн обесточили предприятие, ситуацию урегулировали через несколько дней. В марте этого года «Энергосбыт Плюс» подало еще один иск о взыскании с должника около полумиллиона рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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