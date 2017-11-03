Свердловские власти потратят на «психологическую мотивацию» безработных по 19 рублей

В проекте областного бюджета на 2018 год найдены первые любопытные цифры: психологическая поддержка и мотивация безработных граждан на активный поиск работы в 2018 году обойдутся свердловской казне в 19 рублей 40 копеек на одного человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую цифру обнаружил в проекте областного бюджета депутат заксобрания Вячеслав Вегнер. На своей странице в соцсети депутат сообщает, что по целевой статье «Психологическая поддержка безработных граждан» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 154,3 тысячи рублей, то есть меньше, чем по 13 тысяч в месяц. При этом предоставить государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан планируется 7 956 свердловчанам. «На человека, то есть, потратиться придется всего ничего, в полтора раза меньше, чем на трамвайный билет, – 19 рублей 40 копеек», – подсчитал Вегнер.

Напомним, проект областного бюджета был представлен кабмину 31 октября. Галина Кулаченко доложила, что доходная часть областного бюджета составит 209,8 миллиарда рублей, расходная – 221,2 миллиарда. На социальную политику планируется потратить 68,2 миллиарда рублей, на образование – 57,3 миллиарда, на физкультуру и спорт – 2,6 миллиарда, на культуру – 2,3 миллиарда рублей.

Вчера проект бюджета был роздан депутатам законодательного собрания для ознакомления, причем, как отмечает Вячеслав Вегнер, в очень неудобном формате – вместе вордовского документа депутатам разослали отсканированный вариант, не имеющий оглавления и непригодный для использования функции «поиск». Первое чтение бюджета в заксобрании назначено на 14 ноября, после этого начнется работа согласительных комиссий.

Екатеринбург, служба информации

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