Первое знакомство заксобрания с бюджетом-2018 пройдет без губернатора

Следующее заседание заксобрания, на котором депутатам предстоит ознакомиться с главными положениями губернаторской бюджетной политики на 2018 год и проектом бюджета, вероятно, пройдет без самого Евгения Куйвашева.

Как сообщили РИА «Новый День» в заксобрании, вчера состоялся совет законодательного органа, на котором было назначено следующее заседание заксо и определены основные вопросы повестки и докладчики по нему. Запланировано, что 14 ноября Евгений Куйвашев расскажет депутатам об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а также о долговой политике (напомним, что эта процедура в этом году заменила традиционное бюджетное послание губернатора). После чего министр финансов Галина Кулаченко представит проект областного бюджета-2018 в первом чтении (областному кабмину он уже был представлен на заседании 31 октября).

Проблема в том, что, скорее всего, 14 ноября Евгения Куйвашева не только в Екатеринбурге, но и в России вообще не будет. 14-15 ноября в Париже состоится 162-я сессия Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок. Российская делегация должна будет представить свою заявку на проведение «Экспо-2025» в Екатеринбурге и обсудить сроки приема инспекционной комиссии МБО в Екатеринбурге в начале следующего года. Источники в заксобрании отмечают, что 9 ноября пройдет заседание, на котором будет уточняться состав докладчиков.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.11.17

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