Бюджет-2018 приняли в первом чтении: засомневавшись в реальности, но без споров

Сегодня депутаты заксобрания в первом чтении приняли законопроект о бюджете области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Обсуждение главного финансового документа вышло довольно мягким – хотя спрогнозированные доходы вызывают сомнения, а некоторые важные статьи расходов сильно сократили. Против принятия бюджета выступила только КПРФ – следуя четырехлетней традиции, но без конструктивных предложений.

Основные характеристики законопроекта назвала министр финансов Галина Кулаченко. В следующем году доходы должны составить 209,8 млрд рублей. Еще через год – 216,6 миллиардов, а в 2020-м – 226,4 миллиарда. Основные источники поступлений средств в казну сохранятся – это большей частью налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество организаций и акцизы. Расходы в будущем году вырастут до 221 млрд, дефицит составит 13,6 млрд. Верхние строчки рейтинга расходов занимают траты на соцполитику, образование, экономику, здравоохранение. «Структура расходов изменений особых не претерпела, кроме того что существенно увеличились межбюджетные трансферты муниципальным образованиям»,– уточнила министр.

У депутата Ладыгина вопрос вызвал госдолг – в бюджете прописаны расходы на обслуживание процентов госдолга, но что будет с телом кредитов? На что Кулаченко напомнила, что госдолг области постоянно снижается, сейчас он составляет 53,6 млрд рублей. «Работа ведется планомерно в соответствии с теми мероприятиями, которые у нас запланированы», – довольно обтекаемо ответила на вопрос министр.

Не исключено, что радужные планы по сокращению госдолга могут не сбыться. Глава профильного комитета заксо Владимир Терешков отметил, что снижаются расходы на здравоохранение, дорожный фонд получит на 5,7 процентов меньше, спорт и физкультура – на 4,6 процента, сельское хозяйство и рыболовство – на 25 процентов, культура – на 15 процентов. Он обозначил: рост доходов вызывает вопросы. Представитель ФНС заявляет, что закладываемые параметры по налоговым доходам в части налога на прибыль «напряженные, исполнить будет сложно». Увеличению налоговых поступлений от НДФЛ может помешать сдержанный рост зарплат. «Вариантов для маневра не так уж и много», – заключил Терешков и тут же предложил бюджет в первом чтении принять.

Против принятия бюджета по традиции выступили коммунисты. Персек обкома Александр Ивачев завел речь о том, что нашлись деньги на «Титановую долину», на олигархов и банкиров, на РЖД (имелась в виду, вероятно, налоговая льгота) – у которых и без того проблем нет. А вот проблемные предприятия – на грани банкротства и денег не получают. На что Людмила Бабушкина посоветовала молодому коммунисту перечитать «Капитал» Карла Маркса – там «все сказано по поводу успешных предприятий».

Громких и спорных обсуждений далее не последовало. Подавляющим большинством голосов законопроект о бюджете был принят в первом чтении. Против проголосовали трое, один парламентарий воздержался.

В четверг, 16 ноября, начнется работа согласительной комиссии, где депутаты, министры и представители муниципалитетов попробуют достигнуть консенсуса по поводу дополнительных расходов на конкретные нужды.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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