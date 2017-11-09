Брать больше налогов и «резать» дороги и медицину: каким будет бюджет-2018 в Свердловской области (Инфографика)

В Свердловской области начинается последний этап формирования бюджета на следующий год и плановый период 2019-2020 годов. Минфин свои наработки уже представил, сегодня главный финансовый документ региона будут обсуждать депутаты профильного комитета. Общие цифры выглядят относительно неплохо – будем наращивать доходы, сокращать дефицит бюджета. Однако очевидно: помощи от федерации станет меньше, вытягивать доходы придется за счет налогоплательщиков, а те статьи, которые отвечают за развитие экономики, никак нельзя назвать впечатляющими. Есть и те, на ком откровенно экономят. Например, на экологии – и не только в год экологии. «Новый День» подготовил краткий обзор проекта бюджета в наглядных картинках.

Доходы и расходы в следующем году вырастут, а дефицит бюджета будет снижаться. Причем хорошее снижение – сразу с 11 миллиардов до двух миллиардов – минфин ожидает в 2019 году, в основном за счет урезания расходов. Впрочем, у правительства региона есть финансовый план в долгосрочной перспективе, до 2030 года. Согласно этому плану, счастье наступит к 2022 году – бюджет перестанет быть дефицитным. Предельный уровень госдолга, правда, будет почти 97 млн рублей. Впрочем, на этот год предельный уровень устанавливали на отметке 132 миллиона, к октябрю реальная цифра составила 55,5 млн. Предельный уровень госдолга на 2018 год – 113 миллионов. Однако с 2022 момента регион будет ударными темпами наращивать профицит и сокращать госдолг, пока, наконец, не настанет светлое будущее с нулевыми долгами в 2030 году.

По последним данным, в этом году бюджет Свердловской области получит почти 204 млрд рублей доходов. На следующий год планка выше – 209,8 млрд рублей. Еще через год – 216,6 миллиардов, а в 2020 – 226,4 миллиарда. Основные источники поступлений средств в казну сохранятся – это большей частью налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество организаций. Налогоплательщикам придется поднапрячься, от них ждут роста поступлений.

Безвозмездные поступления (то есть поступления из бюджетов другого уровня) регион ждет на уровне 12 млрд рублей – это дотации, субсидии на реализацию федеральных целевых программ, адресная поддержка спортивных организаций, средства на покупку жилья детям-сиротам, создание новых мест в школах и прочие ежегодные поступления из федерального бюджета в бюджеты регионов. Только на этот раз государство стало чуть прижимистее – в 2017 год область получила почти на треть больше прогнозной суммы. И в дальнейшем тенденция продолжится – с каждым годом безвозмездных поступлений будет все меньше, а рост доходов будут обеспечивать физлица и предприниматели.

Расходы в будущем году вырастут примерно на 4 миллиарда, а через год сократятся на 8 миллиардов. Бюджет, как и следовало ожидать, остается социальным – верхние строчки рейтинга расходов занимают расходы на соцполитику, образование, экономику, здравоохранение. Хорошая доля доходов уйдет на помощь муниципалитетам. Эти программы получат десятки миллиардов рублей, но расходы на здравоохранение и на подпрограммы по национальной экономике (куда входят развитие АПК, промышленности, развитие транспортного комплекса, дорожное хозяйство) в следующем году сократятся.

Все остальные расходы – на ЖКХ, спорт, культуру – будут скромнее. Кстати, на втором месте этой группы середнячков расположилась программа «обслуживание госдолга» – она отнимает денег больше, чем забота о ветхих трубах, духовном росте и физическом развитии. Культуру и спорт ждет дальнейшее урезание финансирования.

Наконец, последняя группа расходов – то, на что область решила потратить меньше миллиарда. Это расходы на СМИ, нацоборону и экологию. Забавно, но за все 4 года, если планы не поменяются, минимальное финансирование охраны окружающей среды придется на 2017 год, год экологии.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.17

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