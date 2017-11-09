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NewDayNews.ru

Четверг, 9 ноября 2017, 11:05 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Брать больше налогов и «резать» дороги и медицину: каким будет бюджет-2018 в Свердловской области (Инфографика)

Брать больше налогов и «резать» дороги и медицину: каким будет бюджет-2018 в Свердловской области (Инфографика)

В Свердловской области начинается последний этап формирования бюджета на следующий год и плановый период 2019-2020 годов. Минфин свои наработки уже представил, сегодня главный финансовый документ региона будут обсуждать депутаты профильного комитета. Общие цифры выглядят относительно неплохо – будем наращивать доходы, сокращать дефицит бюджета. Однако очевидно: помощи от федерации станет меньше, вытягивать доходы придется за счет налогоплательщиков, а те статьи, которые отвечают за развитие экономики, никак нельзя назвать впечатляющими. Есть и те, на ком откровенно экономят. Например, на экологии – и не только в год экологии. «Новый День» подготовил краткий обзор проекта бюджета в наглядных картинках.

Доходы и расходы в следующем году вырастут, а дефицит бюджета будет снижаться. Причем хорошее снижение – сразу с 11 миллиардов до двух миллиардов – минфин ожидает в 2019 году, в основном за счет урезания расходов. Впрочем, у правительства региона есть финансовый план в долгосрочной перспективе, до 2030 года. Согласно этому плану, счастье наступит к 2022 году – бюджет перестанет быть дефицитным. Предельный уровень госдолга, правда, будет почти 97 млн рублей. Впрочем, на этот год предельный уровень устанавливали на отметке 132 миллиона, к октябрю реальная цифра составила 55,5 млн. Предельный уровень госдолга на 2018 год – 113 миллионов. Однако с 2022 момента регион будет ударными темпами наращивать профицит и сокращать госдолг, пока, наконец, не настанет светлое будущее с нулевыми долгами в 2030 году.

Новый День: Брать больше налогов и ''резать'' дороги и медицину: каким будет бюджет-2018 в Свердловской области (Инфографика)

По последним данным, в этом году бюджет Свердловской области получит почти 204 млрд рублей доходов. На следующий год планка выше – 209,8 млрд рублей. Еще через год – 216,6 миллиардов, а в 2020 – 226,4 миллиарда. Основные источники поступлений средств в казну сохранятся – это большей частью налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество организаций. Налогоплательщикам придется поднапрячься, от них ждут роста поступлений.

Новый День: Больше взимать и меньше тратить: каким будет бюджет-2018 в Свердловской области (Инфографика)

Безвозмездные поступления (то есть поступления из бюджетов другого уровня) регион ждет на уровне 12 млрд рублей – это дотации, субсидии на реализацию федеральных целевых программ, адресная поддержка спортивных организаций, средства на покупку жилья детям-сиротам, создание новых мест в школах и прочие ежегодные поступления из федерального бюджета в бюджеты регионов. Только на этот раз государство стало чуть прижимистее – в 2017 год область получила почти на треть больше прогнозной суммы. И в дальнейшем тенденция продолжится – с каждым годом безвозмездных поступлений будет все меньше, а рост доходов будут обеспечивать физлица и предприниматели.

Новый День: Больше взимать и меньше тратить: каким будет бюджет-2018 в Свердловской области (Инфографика)

Расходы в будущем году вырастут примерно на 4 миллиарда, а через год сократятся на 8 миллиардов. Бюджет, как и следовало ожидать, остается социальным – верхние строчки рейтинга расходов занимают расходы на соцполитику, образование, экономику, здравоохранение. Хорошая доля доходов уйдет на помощь муниципалитетам. Эти программы получат десятки миллиардов рублей, но расходы на здравоохранение и на подпрограммы по национальной экономике (куда входят развитие АПК, промышленности, развитие транспортного комплекса, дорожное хозяйство) в следующем году сократятся.

Новый День: Больше взимать и меньше тратить: каким будет бюджет-2018 в Свердловской области (Инфографика)

Все остальные расходы – на ЖКХ, спорт, культуру – будут скромнее. Кстати, на втором месте этой группы середнячков расположилась программа «обслуживание госдолга» – она отнимает денег больше, чем забота о ветхих трубах, духовном росте и физическом развитии. Культуру и спорт ждет дальнейшее урезание финансирования.

Новый День: Больше взимать и меньше тратить: каким будет бюджет-2018 в Свердловской области (Инфографика)

Наконец, последняя группа расходов – то, на что область решила потратить меньше миллиарда. Это расходы на СМИ, нацоборону и экологию. Забавно, но за все 4 года, если планы не поменяются, минимальное финансирование охраны окружающей среды придется на 2017 год, год экологии.

Новый День: Больше взимать и меньше тратить: каким будет бюджет-2018 в Свердловской области (Инфографика)

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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