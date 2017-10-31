С будущего года Свердловская область не сможет брать бюджетные кредиты

Известны основные параметры проекта бюджета области на 2018 год и плановый период. Ожидается, что доходная часть составит 209,8 миллиарда рублей, расходная – 221,2 миллиарда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом доложила сегодня на заседании облправительства министр финансов Галина Кулаченко. По ее словам, основными источниками доходов станут налог на прибыль (69,5 млрд), НДФЛ (65,1 млрд), налог на имущество организаций (30,6 млрд). Пока есть некоторое отставание по планируемым федеральным средствам, но, по словам Кулаченко, на данном этапе это закономерно – федеральный бюджет еще находится в стадии первого чтения. Насколько увеличатся поступления ко второму и третьему чтению, будет зависеть от эффективности взаимодействия областных министерств с федеральными. Ожидается, что 67% расходов пойдет на социальную сферу, 33% – на развитие.

Важным новшеством 2018 года станет то, что федеральный центр больше не будет предоставлять субъектам РФ бюджетные кредиты, это связано с высокой закредитованностью регионов. Галина Кулаченко подчеркнула, что нововведение касается всех регионов без исключения, хотя Свердловская область в этом году показала хорошие результаты – снизила размер своего госдолга на 16 млрд рублей. Министр не исключает, что в 2018 году придется прибегнуть к облигационным займам на сумму до 10 млрд рублей – по ее словам, это все равно дешевле, чем коммерческие кредиты. Предельный размер госдолга на 2018 год установлен в размере 94,9 млрд рублей.

Муниципальным образованиям, как и в прошлые годы, предложено заменить дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными отчислениями от НДФЛ в местный бюджет. Всего на такой вариант согласились 64 муниципальных образования. Впрочем, Екатеринбурга это не коснется, так как у него, по словам Кулаченко, единственный профицитный бюджет – доходы на 400 млн рублей больше расходов. А вот Нижний Тагил сможет использовать этот вариант, если захочет. «В прошлом году мы предлагали оставить Нижнему Тагилу до 22% НДФЛ, но понимания не достигли. Город предпочел получить дотации», – сообщила Кулаченко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

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