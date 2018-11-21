Поликлинику на Декабристов, которая простаивает несколько лет после постройки, могут открыть в следующем году (ФОТО)

Поликлинику городской больницы № 1, которую несколько лет назад построили на улице Декабристов, но так и не открыли, могут запустить в следующем году. Как рассказал «Новому Дню» депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, областной минфин согласовал расходные полномочия, и Екатеринбург в 2019-м получит 315 млн рублей на завершение строительства и покупку оборудования.

Пока же здание пустует ‒ медкорпус обнесен забором и решетками, на территории валяются груды строительного мусора, оставленного после возведения шестиэтажки, плитка, которой она облицована, покрылась пылью.

Как напоминает «Новый День», к новой поликлинике должны быть прикреплены жители сразу нескольких микрорайонов города, в том числе ‒ Птицефабрики, Компрессорного, Шарташского, Паркового, но пока людей распределили по другим медучреждениям.

Одно из них ‒ поликлиника ЦГКБ № 1, которая находится по соседству, за площадью Обороны. Здание едва ли может претендовать на звание комфортного для пациентов медучреждения. По словам пациентов, прикрепленных к поликлинике, потолки в помещениях постоянно текут, а о комфортной среде для маломобильных граждан речи не идет.

Напомним, что еще при первой верстке бюджета на 2017 год власти Свердловской области обещали, что выделят нужную сумму на запуск новой поликлиники при ЦГКБ № 1, но ни в первую, ни во вторую, ни в третью корректировку бюджета денег не нашлось.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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